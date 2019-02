Bayern: Kovac espère quand même Coman pour Liverpool

Auteur d'un doublé, d'une passe décisive et d'une nouvelle rechute vendredi soir, lors de la victoire du Bayern Munich sur le terrain d'Augsburg en Bundesliga (2-3), Kinglsey Coman inquiète son staff.

"A part le fait qu'il a mal, nous ne savons rien encore. C'est probablement encore en lien avec la cheville et nous devons attendre l'examen demain (samedi) pour en savoir plus, a lâché son entraîneur Niko Kovac en conférence de presse d'après-match. Ce serait ennuyeux, non seulement parce qu'il a marqué deux buts et frappé la barre transversale mais aussi parce que nous avons une dynamique différente avec lui, une perception différente du jeu."

Et le successeur de Jupp Heynckes de confier au sujet de l'international tricolore: "Il nous a manqué pendant la période où il a été blessé et j'aimerais donc qu'il reste en bonne santé et qu'il soit disponible pour nous contre Liverpool." Le Bayern se déplace à Anfield Road dès mardi soir pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions.