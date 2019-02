Bayern-Kovac: "Coman ? J'espère que ce n'est pas grand-chose"

Resté en jeu neuf petites minutes lors de Bayern Munich-Hertha Berlin (1-0), samedi après-midi en Bundesliga, Kinglsey Coman a ressenti une douleur à la cuisse gauche et a inquiété son staff. Présent en conférence de presse après la rencontre, l'entraîneur Niko Kovac s'est voulu serein au sujet de l'ancien Parisien. "Il aura un traitement médical demain (dimanche), nous verrons ce qu'il s'est passé. Mais j'espère que ce n'est pas grand-chose car il nous manquerait énormément, a affirmé l'ancien technicien de Francfort. Vous (les journalistes, ndlr) avez vu qu'il a fait beaucoup pour nous ces dernières semaines. Et si vous faites autant pour une équipe, il peut vous arriver de vous blesser. J'espère qu'il ne l'est pas."

