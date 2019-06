Bayern: Klopp répond aux avances de Beckenbauer

Jürgen Klopp, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Liverpool, a répondu à l’intérêt de Franz Beckenbauer, qui souhaiterait faire venir au Bayern Munich son compatriote allemand, qu'il considère comme l'un des meilleurs entraîneurs du monde.

"J’aime Franz et il m’aime bien, mais j’ai un contrat à long terme avec Liverpool. Bien sûr, je suis heureux quand Franz dit de telles choses à mon sujet. Je préfère évidemment qu’il dise cela et le pense plutôt qu’il pense que je suis un incapable. Mais le Bayern et le Borussia Dortmund ont déjà de très bons entraîneurs", a déclaré le récent vainqueur de la Ligue des champions dans une interview accordée à Sport Bild.