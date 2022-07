Moins de 24 heures plus tard, le directeur général du Bayern Munich, Oliver Kahn, a confirmé qu'un accord était en place. Sport a rapporté les commentaires de Kahn, dans lesquels il a expliqué qu'il ne restait que les formalités à accomplir. "Nous avons un accord verbal avec le Barça et maintenant il s'agit juste de signer les contrats. En fin de compte, Barcelone a proposé une quantité qui rend la vente de Lewandowski absolument raisonnable pour nous."

"La meilleure chose à faire"

Kahn a ensuite expliqué le point de vue du Bayern Munich sur la transaction, qui a été aidé par l'arrivée de Sadio Mané en provenance de Liverpool. "De plus, nous avons récemment connu un grand succès sur le marché des transferts et nous avons signé un joueur de classe mondiale en attaque, Sadio Mané. (...) S'attacher à quelque chose en raison d'un excès d'entêtement ou à cause de son propre ego est pour moi un signe de faiblesse. Il s'agit de toujours trouver le meilleur pour le club, l'équipe et les fans. Mon travail consiste à faire le meilleur pour le Bayern et nous avons toujours agi en position de force. Au final, nous avons décidé que la meilleure chose à faire était de donner à Robert la permission de partir."