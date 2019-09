Bayern: Hoeness revient sur ses propos

Uli Hoeness, qui avait menacé de ne plus laisser les internationaux allemands du Bayern Munich à la disposition de la Mannschaft si Manuel Neuer perdait sa place de titulaire au profit de Marc-André ter Stegen, est revenu sur ses déclarations.

Dans un communiqué publié par le quotidien Der Spiegel, le président du club bavarois reconnaît avoir tenu ces propos après le match de Ligue des champions remporté par les Munichois contre l’Etoile Rouge de Belgrade (3-0), mercredi dernier.

"Des propos qu'il ne tiendrait plus aujourd'hui, avec le recul, indique-t-il. Pour lui, le débat est maintenant clos et il ne fera plus de commentaires à ce sujet."