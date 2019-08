Bayern: Hernandez, Pavard, Tolisso et Coman titulaires

Le Bayern Munich joue à Schalke 04 ce samedi lors de la deuxième journée de Bundesliga. Quatre Français seront titulaires au coup d'envoi (18h30).

Benjamin Pavard est présent en défense centrale. Lucas Hernandez connaît sa première titularisation depuis plus de six mois au poste de latéral gauche. Corentin Tolisso est aligné au milieu de terrain et Kingsley Coman sur l'aile.

Le Tricolore Mickaël Cuisance est assis sur le banc, comme les recrues Ivan Perisic et Philippe Coutinho.