Bayern: Franck Ribéry et Tolisso ont joué

Franck Ribéry et Corentin Tolisso sont tous les deux entrés samedi (de même qu'Arjen Robben), lors de la victoire du Bayern en finale de Coupe d'Allemagne face à Leipzig (3-0). Le premier nommé a remplacé son compatriote et buteur Kingsley Coman à la 87e minute, disputant ainsi le dernier match de sa carrière sous le maillot munichois. Quant à Tolisso, apparu à la 65e minute alors qu'il y avait encore 1-0 (à la place de Javi Martinez), ce n'était rien de moins que sa première sortie depuis le 15 septembre et sa rupture des ligaments croisés du genou - une victoire 3-1 face à Leverkusen, lors de la troisième journée de Bundesliga, et le Français avait marqué avant de se blesser.