Bayern : Flick fait encore mieux que Guardiola

Prolongé jusqu'en 2023

"Les statistiques et les records ne m'intéressent pas." Ancien milieu de terrain du club bavarois, dont il est devenu l’entraîneur en novembre, Hansi Flick connaît bien la maison, et ne se laisse pas griser par son impressionnante série. Il y aurait pourtant de quoi. Adjoint de Niko Kovac depuis l’été dernier, il a été nommé entraîneur intérimaire après le départ du Croate, qui avait vécu un début de saison très compliqué.



Un mois et demi après sa nomination, Flick était confirmé jusqu’à la fin de saison. Et en avril, il a prolongé son contrat jusqu’en 2023. Ce qui témoigne de la confiance que ses dirigeants ont en lui. Il faut dire que son bilan est exceptionnel.

Car si, après ses quatre premiers matchs, tous remportés, il a connu deux défaites consécutives, contre le Bayer Leverkusen et sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, le club munichois ne s’est plus jamais incliné depuis, cumulant 20 victoires toutes compétitions confondues, pour un seul petit match nul ! 24 succès en 27 matchs, c’est encore mieux que les débuts en Bavière de Pep Guardiola (22 victoires).

Lewandowski et Müller suspendus

En attendant la finale de la Coupe d’Allemagne et, surtout, le retour de la Ligue des champions, le Bayern doit maintenant aller chercher un titre de champion d’Allemagne qui lui tend le bras. Et qui serait le huitième consécutif. Il peut être acquis dès samedi, si son dauphin, le Borussia Dortmund, s’incline sur la pelouse du modeste Fortuna Düsseldorf (15h30), et que le Bayern bat Mönchengladbach plus tard dans l’après-midi (18h30). ", et nous en sommes tous conscients. Et nous voulons les avoir le plus rapidement possible", confie encore Flick, qui devra se passer du meilleur buteur de Bundesliga, Robert Lewandowski (30 buts), et du meilleur passeur, Thomas Müller (20 passes), suspendus pour ce choc de la 31journée.