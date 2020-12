Robert Lewandowski continue d’affoler les compteurs en Bundesliga. Ce mercredi, lors du match Bayern - Wolfsburg, comptant pour la 12e levée du championnat, le Polonais a inscrit son 250e but dans l’élite allemande. C’est juste avant la pause, avec une reprise de la tête à la réception d’un service du Français Kingsley Coman. En seconde période, il a même claqué un 251e.

Lewandowski continue d’impressionner

Le premier but de Lewandowski outre-Rhin remonte à l’exercice 2010/2011 quand il portait le maillot de Dortmund. Avec le BVB, il a totalisé au final 74 pions. Ça lui en fait donc 177 avec la formation bavaroise. Il n’est que le 3e joueur à atteindre ce seuil après Gerd Muller (368) et Klaus Fischer (268). Évidemment, aucun étranger n’a fait mieux en Allemagne.



Cette saison, toutes compétitions confondues, « Lewy » en est déjà à 18 réalisations en 17 matches disputés. Et si on élargit les comptes à l’exercice 2019/2020, il compte 73 buts. C’est 20 de plus que tout autre joueur dans les cinq grands championnats européens. Des chiffres ébouriffants et qui devraient logiquement lui assurer le titre de « The Best » (meilleur joueur FIFA), prévu jeudi soir.