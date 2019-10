Bayern: Coman encense Ribéry

Parti à la Fiorentina cet été après 12 ans passés en Bavière, Franck Ribéry a laissé une trace indélébile dans l’histoire du Bayern Munich. Dans un entretien accordé à Canal+, son compatriote et ancien coéquipier Kingsley Coman a tressé des louanges au natif de Boulogne-sur-Mer.

"Il a tout gagné, la Ligue des champions, le championnat, la coupe. Il a fait une grande saison. Je ne veux pas rester dans son ombre. Il a fait une très grande carrière, j’espère faire la mienne, différemment, en espérant qu’elle soit aussi bien voire encore mieux. Rester toute ma carrière au Bayern Munich ? C’est possible après il me reste encore 10 ans si dieu le veut. C’est encore long mais actuellement je me vois ici", a ainsi confié le joueur formé au PSG.