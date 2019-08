Bayern: Coman de retour à l'entraînement

On craignait le pire pour Kingsley Coman, après sa sortie sur blessure contre Tottenham, mercredi, en match de préparation.

Le Bayern Munich a communiqué sur la nature de la blessure de l'international français, en indiquant qu'il s'agissait d'un mauvais coup reçu sur le genou. Un incident sans gravité donc, puisque le joueur sera de retour à l'entraînement dès vendredi, selon son club.

Plus de peur que de mal pour l'ailier, qui a déjà eu plusieurs blessures graves au genou et à la cheville sous les couleurs munichoises.

ℹ️ Kingley #Coman only suffered a badly bruised knee in yesterday's #AudiCup final and is expected to return to training tomorrow. pic.twitter.com/yEkPfd55zo