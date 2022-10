La "première" expérience de Xabi

La défaite de trop pour Gerardo Seoane ? Mardi soir, l'entraîneur suisse du Bayer Leverkusen a vu son équipe perdre une deuxième fois en trois journées de Ligue des champions, à Porto (2-0), et son sort outre-Rhin serait d'ores et déjà scellé. Moins de 24 heures plus tard, ce mercredi après-midi en l'occurence, le quotidien espagnol Marca avance que Xabi Alonso s'apprête à le remplacer sur le banc de l'avant-dernier de Bundesliga. Et son arrivée serait imminente."Dans les prochaines heures", peut-on lire sur la version en ligne du média ibérique, Xabi Alonso devrait s'engager jusqu'à la fin de la saison et pour une saison supplémentaire, jusqu'en juin 2024. L'ancien métronome de la Real Sociedad, Liverpool, du Real Madrid, du Bayern Munich et de l'Espagne aurait déjà accepté la proposition du club allemand, au contraire d'un certain Thomas Tuchel. Toujours selon Marca, l'ex-entraîneur du PSG aurait été sondé par le Bayer et aurait refusé l'offre, lui qui est libre depuis qu'il a été licencié par les dirigeants de Chelsea.Si l'information se confirme, Xabi Alonso aura la tâche de relancer une formation mal partie en C1 mais surtout en championnat. Comme écrit plus haut, le Bayer Leverkusen est avant-dernier de Bundesliga, avec déjà cinq défaites encaissées en huit journées, pour cinq petits points glanés sur vingt-quatre possibles. L'enjeu serait donc de taille pour celui qui n'a, pour l'heure, pas encore d'expérience à la tête d'une équipe première.Depuis sa retraite de joueur prise en 2017, alors qu'il évoluait à Munich, Xabi Alonso a passé ses diplômes d'entraîneur, entraîné les jeunes du Real Madrid (U13) et pris la tête de l'équipe réserve de la Real Sociedad. Avec, systématiquement, d'excellents résultats à la clé. Reste à savoir si le jeune quadragénaire (il aura 41 ans en novembre) est prêt pour le grand bain des joutes de Bundesliga et de Ligue des champions.