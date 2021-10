Ballon d'Or : Lewandowski croit en ses chances de sacre

Il aurait sans doute pu remporter le Ballon d'Or l'année dernière mais en raison de la pandémie du coronavirus la prestigieuse récompense n'avait finalement pas été attribuée. En ce qui concerne l'édition 2021, Robert Lewandowski est cité dans les prétendants au sacre, comme Lionel Messi ou Karim Benzema. Dans les colonnes de Marca, l'attaquant du Bayern Munich a abordé le sujet, avec un certain recul sur ses performances. "La possibilité de remporter le Ballon d'Or compte beaucoup pour moi, cela me rend fier, si vous considérez tout ce que j'ai accompli non seulement cette année, mais aussi l'année dernière, alors que la cérémonie a été annulée, j'ai remporté de nombreux titres, j'ai marqué beaucoup de buts, ça signifierait beaucoup pour moi de le gagner, de gagner la Ligue des Champions, la Supercoupe, la Coupe du Monde des Clubs, j'ai battu le record de Gerd Müller de 41 buts en Bundesliga, c'était quelque chose d'impressionnant, ça me rend très fier et heureux. Tout le monde a vu ce que j'ai fait et ce que je continue de faire", a annoncé le natif de Varsovie. Puis de poursuivre, sûr de lui : "Mes réalisations peuvent répondre à cette question, car les deux dernières années ont été une grande réussite non seulement pour moi, mais pour n'importe quel footballeur de l'histoire."

I would like to thank my family, team mates, coaches and the entire @FCBayern team🙏I am extremely proud of what we have achieved together as a team. Thank you! #GoldenShoe2021 pic.twitter.com/UzECuxSd03

— Robert Lewandowski (@lewy_official) September 21, 2021

L'influence de Guardiola sur la perception du football de Lewandowski