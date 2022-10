À jamais le premier. Sadio Mané a été le premier joueur à recevoir le trophée Socrates, ce lundi à Paris à l'occasion de la cérémonie de remise du 66e Ballon d'Or. Destiné à récompenser l'engagement social des footballeurs, ce prix salue l'action du Sénégalais en faveur de son pays, et particulièrement sa ville natale de Bambali, où le champion d'Afrique a fait construire des écoles et des hôpitaux. « Je suis très content. Parfois, je peux paraître timide, mais je suis content de faire ça pour rendre la vie meilleure aux gens, chez moi », a affirmé le joueur du Bayern Munich.



Pour rappel, le Groupe L'Equipe s'est associé avec l'organisation Peace and Sport et la famille de l'ancien international brésilien Sócrates dans le but de créer cette nouvelle récompense, afin de valoriser l'engagement social d'un footballeur professionnel « ayant réalisé des actions solidaires en faveur de l’inclusion et de l’égalité des chances et en lien avec les évolutions de la société ». Quel meilleur choix que Sadio Mané, exemple d'altruisme et de générosité s'il en est, pour en être le premier lauréat ?