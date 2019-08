Augsbourg: Koubek dézingue Rennes et la Ligue 1

En pleurs à l’issue du Trophée des champions, Tomas Koubek, transféré quelques jours plus tard à Augsbourg, s’attendait "à plus de respect de la part de Rennes. Pendant deux ans, nous avons réussi et fait du bon travail. Mais ils étaient intéressés par la vente, a confié le portier tchèque dans une interview accordée à Bild, avant de s’en prendre au niveau du club breton et de la Ligue 1. Je ne suis à Augsbourg que depuis quelques jours, mais le niveau est beaucoup plus élevé qu'à Rennes. En plus, la Bundesliga est meilleure que la Ligue française !"