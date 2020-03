Au Bayern, Lewandowski n'est plus tout seul

Robert Lewandowski est le leader du Bayern Munich. Sur le terrain où il marque à un rythme fou mais aussi dans le vestiaire où il sait donner de la voix. L'attaquant n'a jamais eu peur de mettre la pression sur la direction de son club afin de recruter des éléments offensifs pour l'accompagner. Le dernier coup de gueule en date remonte à l'été dernier quand Arjen Robben et Franck Ribéry étaient partis. Si aucune star n'est venue prendre la relève des deux légendes bavaroises, le secteur offensif munichois a su garder le rythme. Avant la suspension de la Bundesliga, le Rekordmeister occupe la première place du classement et possède la meilleure attaque du championnat. Depuis le début de la saison, le Bayern marque 2,92 buts par match. En France, même avec son armada offensive, le PSG ne fait pas mieux avec une moyenne de 2,78 buts par rencontre. La preuve que marquer n'est pas réservé à l'empilement de talents offensifs.

Des ailiers qui dont la différence

L'état de grâce de Robert Lewandowski en début de saison n'est pas étranger aux statistiques offensives de son équipe. Avec 25 buts en 25 matchs, il fait plus d'un tiers du travail. Mais quand le trentenaire polonais a manqué les deux derniers matchs de championnat, les hommes de Hans-Dieter Flick ont marqué huit buts. La preuve qu'il n'est pas tout seul. Serge Gnabry qui se révèle enfin et Philippe Coutinho qui se relance sont très efficaces pour apporter le danger sur les ailes et faire la différence. Ils ont respectivement marqué 8 et 11 buts en championnat cette saison. Un apport intéressant qui a pu être sublimé par les coups d'éclats de Kingsley Coman et Ivan Perisic avant leurs blessures. Ils entourent parfaitement un Thomas Müller toujours aussi efficace. Dans son rôle de neuf et demi, il parvient toujours à faire la différence mais sans jamais faire de bruit.

Un attaquant remplaçant qui fait mieux que Lewandowski

Mais alors que le vrai manque de cette équipe se situe au niveau d'un attaquant de pointe remplaçant de premier ordre, un jeune joueur est sorti du lot : Joshua Zirkzee. Le Néerlandais a étonné sur le peu de temps de jeu qu'il a eu. Il a marqué trois fois en cinq apparitions. Le joueur de 18 ans qui n'a été titulaire qu'à deux reprises tourne à un meilleur ratio que le deuxième meilleur buteur du championnat. Le joueur qui appartient encore à la réserve du Bayern marque un but toutes les 56 minutes dans l'élite quand Lewandowski doit se contenter d'une réalisation toutes les 82 minutes. Un apport inattendu qui soulage. Et quand on sait que Jan-Fiete Arp, un des plus grands espoirs allemands termine sa formation à la Säbenerstrasse, le champion d'Allemagne est sur le point de proposer des renforts à Robert Lewandowski sur le long terme. Le leader s'est fait entendre et va pouvoir montrer la voie à suivre.