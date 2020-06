Argentine : La Bombonera élu stade avec la meilleure ambiance du monde

Si chacun à sa propre idée du terme « ambiance » dans un stade de football, France Football, dans son édition du jour, a tenté de réaliser un classement des « meilleures ambiances dans le monde ». Et, d’après l’hebdomadaire sportif français, La Bombonera, stade du club argentin de Boca Juniors, est l'heureux élu. L’enceinte de Buenos Aires devance Anfield Road (Liverpool) et le Signal Iduna Park du Borussia Dortmund.

Marseille devant Saint-Étienne et Paris

Concernant les Français, l’Olympique de Marseille figure en 14eme position du classement, juste devant l’AS Saint-Étienne et son stade de Geoffroy-Guichard (15eme). Le Parc des Princes du PSG se retrouve à la 29eme place, coincé entre le stade Radès de l’Espérance de Tunis (28eme position) et le Millerntor-Stadion du FC Sankt Pauli en Allemagne (30eme).