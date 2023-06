Après Arsenal, le Bayern Munich se penche sur Havertz

Le Bayern Munich a devant lui un gros chantier. Toute la saison, les Bavarois ont souffert de l’absence d’un véritable buteur. Robert Lewandowski, parti dans les derniers jours à Barcelone, n’a pas été remplacé numériquement. Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel ont dû bricoler, en utilisant Eric-Maxim Choupo-Moting ou en replaçant Gnabry ou Mané en pointe. Cet été, la direction a clairement identifié ce manque et compte réagir. Après avoir sondé Victor Osimhen, Randal Kolo-Muani ou Harry Kane, le Bayern pourrait se tourner vers une solution plus abordable.

Chelsea veut 70 millions

Selon les informations de Sky Sports, le club allemand se serait positionné pour accueillir Kai Havertz. Thomas Tuchel le connaît parfaitement pour l’avoir dirigé dans le club londonien. Les Blues sont prêts à vendre leur attaquant mais souhaiterait en récupérer 70 millions d’euros. Arsenal est également sur le coup et conserve une longueur d’avance.