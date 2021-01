Angelino, le latéral qui monte

4 buts et 4 passes décisives en Bundesliga. 3 réalisations et 3 offrandes en Ligue des Champions : Angelino marque autant qu'il fait marquer. Pour un joueur offensif, ces statistiques sont correctes. Pour un latéral comme l'Espagnol, elles sont excellentes. Il est le défenseur le plus prolifique de la Bundesliga. Toutes compétitions confondues, il est tout simplement le meilleur buteur du RB Leipzig.

Pour sa première saison pleine dans un des cinq grands championnats européens, le joueur qui appartient à Manchester City confirme ce qu'il avait montré par intermittence lors de la seconde moitié de la saison 2019-2020. Le joueur de 24 ans est un latéral moderne qui apporte le surnombre offensif. Depuis son arrivée en Allemagne pour un prêt de 18 mois en janvier 2020, Angelino s'est parfaitement adapté à la philosophie de Julian Nagelsmann. Dans son rôle de piston, il profite des libertés qui lui sont accordées pour aider son équipe à s'accrocher au rythme du Bayern Munich.

« Attaquer est ma grande force »

L'ancien international espoir espagnol est un redoutable contre-attaquant. Son apport lui permet d'être le joueur de champ le plus utilisé par Leipzig cette saison. « Mon style est offensif pour créer des occasions. C'est en apportant le danger sur le but adverse que j'aide mon équipe. Je pense que j'apporte plus offensivement que défensivement. Attaquer est ma grande force. » a analysé le principal intéressé sur le site de la Bundesliga.

Le coup franc génial d'Angelino

Sa polyvalence et sa culture tactique aiguisée par Pep Guardiola profitent à Julian Nagelsmann et aux Roten Bullen. Sa grande faculté d'adaptation lui a permis d'embrasser la philosophie de l'entraîneur qui l'a attiré en Bundesliga. Il faut dire qu'avant de trouver un peu de stabilité outre-Rhin, le natif de Coristanco a multiplié les prêts au sein des filiales de Manchester City, son club formateur.

Depuis son arrivée en Angleterre en 2013, celui qui a joué ses premiers matchs professionnel en MLS a plus souvent porté le maillot de New York City FC, Majorque, Breda ou du PSV Eindhoven qu'évoluer en Premier League. A Leipzig, dans une équipe encore en lice sur la scène européenne, l'Espagnol a finalement obtenu la confiance, le temps de jeu et les responsabilités qu'il n'a jamais obtenus à l'Etihad Stadium. Il y était barré par Benjamin Mendy et Oleksandr Zinchenko mais aujourd'hui, Angelino prouve en Bundesliga qu'il n'a rien à leur envier. A eux deux, ils n'ont été impliqués que sur trois buts : beaucoup moins que leur ancienne doublure...