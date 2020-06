Andrej Kramaric, des records avant les vacances

4 - Andrej Kramaric 🇭🇷 est le 1er joueur à réaliser un quadruplé pour Hoffenheim en Bundesliga. Il est également le 1er joueur à réussir pareille performance en déplacement sur le terrain du Borussia Dortmund dans l'histoire du championnat allemand. Sniper. #BVBTSG pic.twitter.com/IBgJypfrxN

Un champion d'Angleterre comparé à Davor Suker

Un des enjeux de la dernière journée de Bundesliga concernait les places qualificatives pour la Ligue Europa. A Dortmund, Hoffenheim devait faire mieux que Wolfsburg contre le Bayern Munich pour éviter les tours préliminaires de Ligue Europa. Une tâche délicate. Mais le club souabe y est arrivé. Et il doit cet exploit à un homme : Andrej Kramaric. Le Croate a marqué les quatre buts de sa formation pour l'envoyer directement en phase de poules de la prochaine C3. Une performance historique.C'est désormais chose faite. Et pas forcément par le joueur qu'on attendait. Kramaric a beau être titulaire au sein d'une équipe qui joue les premiers rôles, il n'a jamais été considéré comme un des meilleurs attaquants de la Bundesliga. Mais sa performance du jour va peut-être changer des choses car elle souligne son importance dans le secteur offensif du club basé à Sinsheim.Recruté en janvier 2016, Kramaric jouait ce samedi son 150eme match toutes compétitions confondues avec Hoffenheim. Et il a maintenant été impliqué sur 100 buts avec le club allemand. Un rendement qui prouve l'efficacité du natif de Zagreb dans le Bade-Wurtemberg. Le vice-champion du Monde 2018 a terminé la saison avec 12 buts.Des statistiques qui lui ont permis de porter Hoffenheim vers les places européennes.Une belle revanche pour celui qui a trouvé une deuxième maison à Hoffenheim. Star en Croatie, l'attaquant comparé à la légende Davor Suker par son sélectionneur n'a pas brillé à Leicester pour sa première expérience dans un grand championnat européen. Entre janvier 2015 et janvier 2016, il n'a joué que 15 matchs avec les Foxes.Prêté à Hoffenheim en milieu de saison, Kramaric avait marqué cinq fois en 15 apparitions. Des débuts réussis qui lui permettent désormais de battre des records avec le TSG 1899. Car dans l'historie de son club, jamais un joueur n'avait inscrit un quadruplé en Bundesliga avant lui. Il fallait au moins ça pour terminer la saison à la 6eme place.