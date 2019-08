Amical: Tolisso inscrit un quadruplé en 5 minutes

En stage à Rottach-Egern, dans le Sud de la Bavière, le Bayern a affronté l’équipe locale, qui évolue en D10, pour l’emporter 23-0, jeudi après-midi.

Renato Sanchez s’est rapidement offert un doublé, Robert Lewandowski a inscrit un triplé et Corentin Tolisso a fait encore plus fort en faisant trembler les filets à 4 reprises en l’espace de 5 minutes (38e, 40e, 41e et 42). En seconde période, Thomas Müller et Leon Goretzka ont tous deux réalisé un triplé.

Les hommes de Niko Kovac affrontent Cottbus, lundi prochain, au premier tour de la Coupe d’Allemagne.