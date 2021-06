Amical : L'Allemagne tenue en échec par le Danemark

Borussia Mönchengladbach

En seconde période, l'Allemagne a flanché

L'Allemagne retrouvait ce mercredi soir certains "bannis", Mats Hummels et Thomas Müller, qui n'avaient plus été convoqués en sélection nationale depuis mars 2019. Joachim Löw a titularisé les deux joueurs face au Danemark lors de ce premier match de préparation au prochain Championnat d'Europe (11 juin-11 juillet).. Sans les finalistes de la Ligue des Champions (Antonio Rüdiger, Timo Werner, Kai Havertz et Ilkay Gündogan), elle n'a eu de cesse de jouer de façon tranchante en première période sans faire la différence.Gnabry, Neuhaus, Müller et Kimmich ont eu des occasions nettes mais en raison d'un manque de réalisme, n'ont pu envoyer le ballon au fond des filets d'un Danemark trop timoré. Avec un score de 0-0 à la pause, l'Allemagne devait changer des choses et elle a rapidement débloqué son compteur. Très actif dans la circulation du ballon, Neuhaus, le milieu de terrain du, a ouvert la marque à la 48ème minute. Consécutivement à un ballon envoyé par Gosens dans la surface, il a profité d'un cafouillage pour marquer et matérialiser ainsi la supériorité de son équipe. Thomas Müller ne s'est lui pas détourné de son rôle de leader, ne cessant d'encourager ses partenaires à maintenir la pression.Cela aura été sans effet car à la 71ème minute, le Danemark a su réagir. D'une superbe ouverture, Eriksen a trouvé Poulsen dans la profondeur malgré une tentative d'interception d'Hummels. L'attaquant, situé dans la surface de réparation, a su tromper Neuer d'un tir au premier poteau. Confirmant sa mauvaise habitude d'encaisser des buts, l'Allemagne a tenté de se relever par la suite sans pouvoir parvenir à faire la différence.