Amical : L'Allemagne se promène avant la France

Mannschaft a surtout démontrer son réalisme lors de la première période en inscrivant 5 buts grâce à des réalisations de Gosens (20ème), Gündogan (21ème), Müller (27ème), un contre son camp de Ozols (39ème), puis Gnabry (45ème). Dès le début du second acte, Timo Werner - entré à la place de Kai Havertz à la pause - a lui aussi participé à la fête en profitant d'une belle action du duo Sané-Kimmich (51ème). Comme à son habitude ces derniers temps, l'Allemagne a aussi encaissé un but sur une frappe superbe de Saveljevs qui termina sa course dans la lucarne de Neuer (75ème), mais vexée l'Allemagne a continué son festival grâce à Sané, auteur du but du 7-1, une minute plus tard afin de clore le festival.



Avant la rencontre, Mats Hummels et Emre Can avaient mis en avant que l'Allemagne ne pouvait pas être considérée comme favorite lors du prochain championnat d'Europe, et ce lundi soir, elle a au moins démontré qu'elle pouvait faire monter le curseur, ce qui n'était vraiment pas garanti vu ses dernières sorties. Désormais, ne reste plus qu'à défier les Bleus de Didier Deschamps pour la première affiche du championnat d'Europe.

Sans doute que la faiblesse de la Lettonie, 138ème au classement FIFA, peut expliquer l'ampleur du score (7-1), mais ce lundi soir, le constat est lucide :. Alors qu'elle avait été contrariée par le Danemark mercredi (1-1) , la sélection dirigée par Joachim Löw a eu le mérite de se montrer très appliquée à Düsseldorf.Trop supérieure et jamais inquiétée durant les 90 minutes de la rencontre, la