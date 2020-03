Allemagne : Robben va reprendre l'entraînement avec le Bayern

Arjen Robben aurait-il l'intention de revenir sur sa décision de raccrocher les crampons ? Toujours est-il que celui qui a pris sa retraite l'été dernier va reprendre l'entraînement avec le Bayern Munich. Un cyber-entraînement, puisqu'il a lieu en vidéo, du fait de la pandémie de coronavirus qui ne cesse de progresser dans le monde. L'ancien ailier néerlandais est aujourd'hui âgé de 36 ans et son but, visiblement, est de s'entretenir physiquement. Le club allemand a déjà mis en place ces fameuses sessions, en plein confinement, avant une reprise normale qui n'est pas encore à l'ordre du jour. D'autres anciennes gloires du club bavarois ont également été conviées à ces séances, comme par exemple Bastian Schweinsteiger, lui aussi tout juste retraité, depuis le mois d'octobre, et qui a déjà participé à une session. Mais selon Bild, Robben sera présent, quant à lui, à toutes les séances matinales.