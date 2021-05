Hans-Dieter Flick a la tête de la sélection allemande ? C'est pour très bientôt selon les médias locaux. Le média Abendzeitung affirme ainsi que son contrat serait de trois ans, lui permettant de diriger l'équipe nationale lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar puis lors du Championnat d'Europe 2024 prévu, pour rappel, en Allemagne. Flick quittera le Bayern Munich à la fin de la saison et c'est Julian Nagelsmann, l'actuel coach du RB Leipzig, qui va lui succéder.

Un contrat de trois ans



Débarqué en Bavière en 2019, Hans-Dieter Flick a connu une ascension fulgurante, lui qui compte désormais parmi les entraîneurs les plus titrés de l'histoire du géant munichois, avec pas moins de sept trophées remportés, dont deux Championnats et une Ligue des Champions (2020). Son contrat en Bavière courait jusqu'en 2023, mais Flick a préféré y mettre fin dès cet été, après sa bisbille avec le directeur sportif du Bayern et accessoirement ancienne gloire locale, Hasan Salihamidzic. Ancien adjoint de Joachim Löw entre 2006 et 2014, année du titre mondial des Allemands, Flick est désormais attendu au tournant en tant que "boss" de la Mannschaft.