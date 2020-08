Allemagne : Ballack aimerait voir Klopp à la tête de la sélection

Jürgen Klopp se situe parmi les meilleurs entraîneurs de la planète. Déjà titré sous la direction du Borussia Dortmund lors de son arrivée à Liverpool en 2015 (deux titres de champion d'Allemagne en 2011 et 2012), le technicien allemand a consolidé une solide réputation de vainqueur avec les Reds, gagnant la Ligue des champions la saison passée mais également la Premier League, cette saison, après une attente longue de 30 ans à Anfield. Ancien capitaine de l'Allemagne, Michael Ballack n'est pas resté de marbre face à cette réussite.







"C'est impressionnant de voir comment Jurgen a établi Liverpool au sommet, puis les a menés au triomphe en Ligue des champions et maintenant au titre de champion d'Angleterre. Il a insufflé un nouvel esprit aux Reds, incarne le club et est un travailleur acharné qui tire le meilleur parti de ses joueurs. C'est un entraîneur absolument exceptionnel. Pour moi, il est l'un des trois meilleurs entraîneurs du monde", a jugé Ballack auprès de Sportbuzzer.



Klopp et le poste de sélectionneur, un lien parfait selon Ballack

Même si Joachim Low dirige l'Allemagne depuis de nombreuses années, ayant notamment pu hisser la sélection au titre Mondial en 2014, avec par la suite des expériences moins réussies lors de l'Euro 2016 (demi-finale) et du Mondial 2018 (élimination en phase de poules), Ballack aimerait voir un autre homme sur le banc.



"Pourquoi l'un des meilleurs entraîneurs du monde ne devrait-il pas être candidat au poste de sélectionneur national ? La question n'est pas de savoir s'il en a les qualités, mais si Klopp aimerait même devenir sélectionneur national. Il est dans une position où il peut choisir n'importe quoi. Si jamais il en avait assez en tant qu'entraîneur de club, le poste de sélectionneur serait une belle histoire pour lui et le football allemand. Ce lien serait parfait", a expliqué Ballack.