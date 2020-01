Accrochage entre Leon Goretzka et Jérome Boateng à l’entrainement du Bayern

Le Bayern de Munich aligne les bons résultats depuis le début de la nouvelle année. Pourtant, la vie interne du groupe n’est pas au beau fixe. C’est ce qu’on pourrait déduire au vu des nouvelles qui émanent d’Outre-Rhin. Ce mercredi, à l’occasion d’une séance d’entrainement, deux joueurs des champions d’Allemagne ont connu un vif accrochage, en l’occurrence Leon Goretzka et Jérome Boateng.

Une bagarre à l’entrainement, pas une première au Bayern

C’est l’expérimenté défenseur qui est à l’origine de la bagarre, avec un coup de poing donné au visage de son coéquipier. Les deux hommes ont ensuite été vite séparés. D’après ce que rapporte le site Bild, le champion du monde 2014 n’aurait pas apprécié un tacle trop appuyé de son partenaire alors qu’il avait déjà transmis le ballon. Et cet incident est survenu quelques instants après un échange houleux impliquant Goretzka et Thomas Muller. Ce dernier avait rappelé à l’ordre l’ex-sociétaire de Schalke 04 devant toute l’équipe.



A noter que tout est rentré dans l'ordre depuis. Sur son compte Instagram, Goretzka a même publié une photo où on le voit dans les bras de Boateng avec le message suivant ajouté comme légende : "Le football c'est de l'émotion. Tout le monde doit être relax. Nous sommes une famille". De quoi apaiser totalement l'atmosphère, et chasser les polémiques malvenues.



Les pugilats au centre du Bayern ce n’est pas vraiment une nouveauté. Celui qui a opposé il y a une vingtaine d’années Bixente Lizarazu à Lothar Matthaus restent encore dans toutes les mémoires. C’était lors de la fameuse époque de FC Hollywood. Depuis, il y a aussi eu les nombreuses bisbilles entre Franck Ribéry et Arjen Robben.