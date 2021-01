A Schalke, tout pour le maintien

Le mois de janvier peut-être un tournant dans la saison de Schalke. Bien mal embarqué après avoir commencé la saison avec 14 matchs sans victoire, le club basé à Gelsenkirchen a battu Hoffenheim (4-0) et évité le record de 31 rencontres consécutives sans l'emporter. Si ce déclic n'a pas été confirmé le week-end passé lors d'un déplacement à Francfort (3-1), les Königsblauen croient toujours au maintien. Les hommes de Christian Gross sont de retour à la dernière place du classement mais ce mercredi, ils peuvent rattraper plus de la moitié du retard qu'ils ont sur le virtuel barragiste. En recevant Cologne, une équipe qui n'a pas encore gagné en 2021, Schalke peut confirmer ses progrès et se relancer dans la course au maintien.

Schalke n'a que 7 points de retard sur le 15eme



« Pour nous, il n'y a qu'une seule direction à prendre : vers le haut » disait l'entraîneur des Knappen à la veille de ce match. Et on le comprend. Son équipe est tombée tellement bas que plus personne ne l'imagine se maintenir. Pour déjouer les pronostics et tenter de combler les 7 points qui séparent Schalke de la 15eme place et d'un maintien certain, ses dirigeants multiplient les efforts.

Malgré une situation financière critique, outre-Rhin des rumeurs évoquent une faillite en cas de relégation, les Mineurs ont réussi à se renforcer depuis le début du mercato hivernal. Et avec des recrues de prestige. Deux anciens de la maison ont accepté de remettre le bleu de travail pour éviter à ce club emblématique du football allemand une relégation après 30 saisons passées en Bundesliga : Sead Kolasinac et Klaas-Jan Huntelaar.

Le sens du devoir de Kolasinac et Huntelaar



Le premier est prêté par Arsenal pour solidifier la défense alors que le second est arrivé libre en provenance de l'Ajax Amsterdam pour renforcer le secteur offensif. Le défenseur bosnien revient dans le club où il s'est révélé quand l'attaquant néerlandais va jouer les six derniers mois avant sa retraite dans l'équipe où il a passé l'essentiel de sa carrière. A eux deux, ils ont joué plus de 360 matchs avec Schalke et ils y ont connu la joie des rendez-vous européens.

Cette fois, ils sont de retour à Gelsenkirchen pour une mission bien différente. Une sorte de devoir envers un club qu'ils aiment. « Je veux jouer mon rôle dans le maintien du club. La place de Schalke est en Bundesliga et c’est notre responsabilité de s’assurer d’y rester » avouait notamment Huntelaar, deuxième meilleur buteur de l'histoire de Schalke, lors de sa présentation. Ce mercato hivernal, peut-être encore plus que la victoire contre Hoffenheim, est le véritable tournant de la saison de la lanterne rouge.

