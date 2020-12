A Dortmund, quelle attaque sans Haaland ?

A la lutte pour le titre, le Borussia Dortmund va devoir trouver un moyen de rester en course malgré la perte de son meilleur buteur. Erling Haaland, dix buts en huit matchs de Bundesliga, souffre d'une blessure musculaire aux ischio-jambiers et sera absent pendant au moins un mois. Ce forfait va contraindre Lucien Favre à se réinventer. C'est simple, l'entraîneur suisse est privé d'un élément qui a été impliqué sur 50% des buts de son équipe.

Favre : "Bien sûr qu'Haaland nous manque"

Et pour le suppléer, les options sont réduites. Au Signal Iduna Park, il n'y a aucun autre attaquant de pointe d'expérience. Face à Bielefeld, l'Eintracht Francfort ou la Lazio Rome, les trois matchs déjà manqués par le Norvégien cette saison, Lucien Favre a opté pour différents systèmes de jeu mais il n'a jamais titularisé un vrai 9 devant. Julian Brandt et Thorgan Hazard se sont essayés à l'exercice. Sans réussite. Lors de ces trois rencontres, ils n'ont pas marqué mais le BVB n'a pas non plus perdu. Et c'est en grande partie grâce à des buts venus d'ailleurs.

Encore plus de responsabilités pour les latéraux

Avec l'absence d'un tueur dans la surface adverse, le travail des ailiers est d'autant plus important. Déjà habitués à avoir des latéraux très offensifs, le club de la Ruhr mise encore plus que d'habitude sur ses hommes de couloir. Le match de la semaine dernière contre la Lazio en est l'illustration : c'est Raphaël Guerreiro qui avait trouvé le chemin des filets adverses. Mais ces solutions de secours pourraient ne pas suffire pour conserver une place sur le podium du championnat d'Allemagne. Et l'absence d'un prodige pourrait précipiter l'avènement d'un autre : Youssoufa Moukoko.

Et si c'était l'heure de Moukoko ?

Le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga a déjà trois entrées en jeu à son actif, et il ne devrait pas s'arrêter là. Son temps de jeu est croissant. Ce week-end, l'attaquant a joué 45 minutes au niveau professionnel pour la première fois de sa carrière. Le joueur de 16 ans n'a pas encore réussi à être décisif mais l'absence d'Haaland pourrait rapidement le responsabiliser. « Encore une fois, nous verrons bien au sujet de Youssoufa Moukoko. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 16 ans. Bien sûr qu'il a du talent, on peut vite s'en apercevoir. Mais nous avons aussi d'autres possibilités devant, même avec l'absence d'Erling Haaland » disait Lucien Favre avant le match à Francfort. Ces alternatives ont permis au BVB d'être invaincu quand Haaland ne joue pas, mais elles vont devoir s'affirmer offensivement pour maintenir l'actuel troisième de la Bundesliga dans la course au titre.