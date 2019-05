La promotion avait été très tendue entre Deontay Wilder et son challenger Dominic Breazeale. Et le champion WBC des Lourds avait choqué en annonçant qu’il paierait les funérailles de son adversaire. Mais à Brooklyn, pour sa 9eme défense de titre, Deontay Wilder a justifié son statut de numéro 1 actuel de la catégorie reine et confirme qu’il est bien l’un des plus grands destructeurs de l’histoire de la catégorie du niveau des Joe Louis, George Foreman ou Mike Tyson.

En 2’17’’ le combat était terminé suite à une droite monstrueuse de Wilder et si Breazeale trouva les ressources de se remettre debout, l’arbitre l’arrêta en constatant qu’il vacillait. L’Anglais Anthony Joshua, champion WBA-WBO-IBF avait lui eu besoin de 7 rounds en 2016 pour se débarrasser de Breazeale. Wilder (41 victoires, 40 K.O. et 1 nul) ne devrait pas rencontrer Joshua dans l’immédiat mais accorder une revanche au « Véritable King Kong », le Cubain Luis Ortiz qui en mars 2018 l’avait mis en grand danger avant de succomber au 10eme round.