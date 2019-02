Yoka répond au défi de Duhaupas

Le 17 janvier dernier, dans les colonnes du Journal d'Abbeville, Johann Duhaupas avait lancé un défi au boxeur Tony Yoka : "J’ai décidé de provoquer Tony Yoka et Carlos Takam. Je pense que Tony serait prêt à m’affronter d’ici la fin de l’année".

Auteur d'un combat mémorable en 2015 face à Deontay Wilder, champion du monde des poids lourds WBC, le reptile (37 ans) souhaite affronter les meilleurs boxeurs de la catégorie reine de la boxe, avant de raccrocher les gants.

Tony Yoka, suspendu un an ferme en juillet dernier pour infractions aux règles antidopage, prépare son retour sur les rings et il a répondu favorablement sur son compte Twitter au challenge de l'Abbevillois:

"Bonjour à tous ! J'ai décidé de relever le défi lancé par ce champion. Il serait temps qu'en France les boxeurs arrêtent de s'éviter. Tu as dit que tu voulais le faire, j'accepte. Pas besoin d'attendre la fin d'année. Que le meilleur gagne et on se donne rdv en juillet on espère".