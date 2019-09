Welters: Spence Jr s'offre la ceinture en battant Porter

Shawn Porter n'aura gardé la ceinture WBC des poids welters qu'un an. L'Américain a été défait par son compatriote Errol Spence Jr samedi au Staples Center de Los Angeles. Spence, toujours invaincu après 26 combats, est parvenu à unifier les titres IBF et WBC en l'emportant aux points contre Porter au terme d'un combat époustouflant. Envoyé au tapis à la 11e reprise, Porter n'a jamais pu combler le déficit par la suite. Errol Spence, 29 ans, va désormais devoir montrer qu'il peut marcher dans les pas de Floyd Mayweather, qui avait conservé ce titre entre 2008 et 2011 sans jamais mordre la poussière jusqu'à la fin de sa carrière.

Errol Spence Jr. comes out on top



Spence edges out Shawn Porter by judges decision to keep undefeated record alive at 26-0



What a fight.#SpencePorter



