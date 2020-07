Tyson de retour le 12 septembre !

Depuis trois mois, Mike Tyson répète qu’il va faire son retour sur le ring, à 54 ans, et multiplie les photos et les vidéos sur les réseaux sociaux où on le voit à l’entraînement. Ce retour va se concrétiser le 12 septembre, si l’on en croit les informations de Yahoo. Le site américain révèle en effet ce jeudi que le boxeur va remonter sur le ring ce jour-là, pour y affronter un autre cinquantenaire, Roy Jones (51 ans). Le combat, qui sera une exhibition en huit rounds, aura lieu au Dignity Health Sports Park de Carson, en Californie, et les deux boxeurs seront équipés de gants plus larges qu’à l’accoutumée (12 onces). « Ils ne seront pas là pour se prendre la tête, juste pour se déplacer sur le ring et permettre aux fans de voir deux légendes », a déclaré Andy Foster, le directeur exécutif de la Commission athlétique de l’Etat de Californie, à Yahoo. Tyson n'a plus combattu depuis 2005

Ce sera le premier combat en plus de quatre rounds de Mike Tyson (qui avait disputé des combats-exhibitions de quatre rounds en 2006 pour payer ses dettes) depuis juin 2005 et sa défaite contre Kevin McBride. Il s’agissait alors de la sixième défaite de sa carrière, en 56 combats (44 victoires par KO!). Auparavant, il avait régné en maître sur la catégorie des lourds entre 1987 et 1990, lui qui avait remporté les 37 premiers combats de sa carrière avant de perdre en février 1990 contre Buster Douglas. Son futur adversaire, Roy Jones, n’a quant à lui plus combattu depuis février 2018, et possède un bilan de 66 victoires pour 9 défaites. Les deux boxeurs ne se sont encore jamais affrontés.