🇲🇽 Este 6 de noviembre vamos a poner al boxeo de México en todo lo alto. ¡Vamos por el cinturón que nos falta!

🇺🇸 This Nov 6th we’ll put mexican boxing on top. Going for the missing belt!#Undisputed #CaneloPlant@Hennessy @ValueGF pic.twitter.com/cxOjrZbzJh



— Canelo Alvarez (@Canelo) August 19, 2021

C'est non sans une joie immense que Saul « Canelo » Alvarez (31 ans) a fait l'annonce tant attendue dans la soirée de jeudi. Sur les réseaux sociaux, le Mexicain a confirmé la tenue du combat contre l'Américain Caleb Plant (29 ans), pour l'unification des titres dans la catégorie des super-moyens, le 6 novembre prochain à Las Vegas. En prime, il en a profité pour afficher sa farouche détermination à plusieurs mois de la date fatidique. « Ce 6 novembre, nous mettrons la boxe mexicaine au sommet. C'est parti pour la ceinture manquante ! » a t-il commenté sur son post Twitter accompagné d'une photo où il se trouve sur les épaules de son coach lors de sa dernière victoire. Ce combat a tout pour devenir l'une des plus grandes soirées de la boxe mondiale entre Canelo Alvarez, détenteur des titres WBO, WBC, WBA et Caleb Plant, champion IBF.En cas de victoire, le Mexicain pourrait être le premier boxeur détenteur de tous les titres en même temps, dans la catégorie des super-moyens, d'où son lobbying permanent pour convaincre l'Américain de l'affronter. Ce dernier est invaincu en 21 combats disputés (12 K.O) et a récemment remporté sa ceinture IBF en battant le Vénézuélien Jose Uzcategui par décision unanime en janvier 2019. Par la suite, le natif du Tennessee a défendu son titre à trois reprises. La première le 20 juillet 2019 en battant par arrêt de l'arbitre au 3eme round, Mike Lee. La deuxième le 15 février 2020 contre Vincent Feigenbutz, victoire par arrêt de l'arbitre au 10eme round et plus récemment contre son compatriote Caleb Truax, sur décision unanime en janvier 2021. Canelo Alvarez a de son côté, un excellent pedigree : 56 victoires dans sa besace dont 38 KO, pour deux nuls et une défaite. Le Mexicain est sur une lancée de huit succès consécutifs. C'est en décembre 2020, par décision unanime, qu'il a remporté les deux ceintures WBA et WBA contre Callum Smith avant de compléter sa collection avec le titre WBO contre Billy Joe Saunders, il y a trois mois.