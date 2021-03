Soirée hommage à Marvelous Marvin Hagler lundi 22 mars

Il était si merveilleux qu'il avait fait changer son État Civil pour devenir officiellement Marvelous Marvin Hagler. Champion du monde des Moyens entre 1980 et 1987, auteur de 12 défenses de titres, il fait partie du Panthéon des Poids Moyens comme "Sugar" Ray Robinson, Carlos Monzon ou Bernard Hopkins.

Décédé à 66 ans le 13 mars, Marvelous Marvin Hagler a appartenu aux Quatre Fantastiques avec le Panaméen Roberto "Manos De Piedras" Duran et les Américains "Sugar" Ray Leonard et Thomas "The Hit Man" Hearns. Quatre champions qui se sont affrontés lors de neuf combats homériques et ont écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de la boxe dans les années 80.

Marvelous Marvin Hagler, c'était aussi une silhouette, un boxeur musculeux au crâne rasé, un gaucher qui ne se laissait pas intimider.

Émission spéciale - Hommage à Marvin HAGLER

Lundi 22 mars à 20h00 - beIN SPORTS 1

Présentation : Richard Sette et Zakaria Attou.

Des inoubliables chocs contre Hearns et Leonard, à sa prise de titre dans des conditions très hostiles contre Alan Minter ou encore ses défenses de titre contre Vito Antuofermo, Caveman Lee, Tony Sibson ou John Mugabi mais aussi des interviews et des reportages d’époques : 2H30 pour rendre hommage à un boxeur et un homme merveilleux.