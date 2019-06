Première ceinture pour Yoka-Mossely

Le cinquième combat a été le bon... Seulement passée professionnelle l'année passée, Estelle Yoka-Mossely peut déjà s'enorgueillir d'avoir décroché une première ceinture mondiale. Vendredi soir, à Cherbourg, la Française a glané le titre IBO des poids légers, soit un premier pas de franchi vers des titres bien plus prestigieux que la championne olympique 2016 espère bien pouvoir s'octroyer. Mais à chaque jour suffit sa peine, et il fallait déjà venir à bout de l'adversaire suédoise qui lui était proposée dans le Cotentin. Lucy Wildheart était coriace, et a su exploiter au mieux sa puissance, éprouvante sur la durée pour la Française.

Néanmoins, celle-ci a su contourner cet obstacle de taille pour s'appuyer sur ses points forts, à savoir une technique bien plus aboutie, et surtout une vivacité gestuelle évidente. Au gré du combat, Yoka-Mossely a progressivement pris un ascendant irrémédiable qui lui a offert la victoire aux points sur un plateau. Aucune contestation possible, la Cristolienne était bien supérieure à sa victime du jour, et la voilà donc auréolée d'un titre de championne du monde qu'elle savoure, mais qu'elle n'a pas manqué de relativiser après coup. "Je suis apaisée. Il y a beaucoup d’euphorie quand même dans ma tête ! Maintenant, ce n’est qu’une étape. Mais une étape importante. C’était mon 5e combat, on est monté d’un cran. J’ai su transformer la pression en une chose positive. Et puis, c’est un titre mondial quand même ! C’est bon pour le palmarès, c’est bon pour le moral, la confiance", a-t-elle déclaré sur La Chaîne L'Equipe.

Celle qui fêtera prochainement ses 27 ans peut désormais regarder en direction d'autres organisations telles que la WBA, la WBC, l'IBF et la WBO, où l'adversité est plus relevée et où les titres sont évidemment plus difficiles à décrocher.