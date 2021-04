Poids super-welters : Un deuxième combat aux Etats-Unis pour Souleymane Cissokho

Souleymane Cissokho fait son trou aux Etats-Unis. Revenu victorieusement sur le ring en mars dernier face à Daniel Echeverria, le médaillé de bronze chez les welters lors des Jeux Olympiques de Rio aura droit à un deuxième combat outre-Atlantique le 8 mai prochain. En effet, le boxeur de 29 ans a confirmé à l’AFP qu’il défiera à cette date l’Anglais Kieron Conway, dont le bilan est de seize victoires pour une défaite et un nul. Un combat dont le contexte sera particulier car il sera organisé sur un ring installé dans l’AT&T Stadium d’Arlington, le stade où évolue habituellement la franchise NFL des Dallas Cowboys. En effet, Souleymane Cissokho est au programme d’une grande soirée de boxe dont l’attraction sera le duel au sommet entre le champion du monde unifié des poids moyens Saul « Canelo » Alvarez et l’Anglais Billy Joe Saunders.

Cissokho a fait changer d’avis son entraîneur

Un combat organisé devant près de 60 000 spectateurs, le Texas a levé l’essentiel des restrictions liées à la lutte contre le coronavirus, pour lequel l’entraîneur de Souleymane Cissokho, le légendaire Virgil Hunter, n’était pas favorable. Mais le Parisien s’est évertué à le convaincre, ayant fini par obtenir gain de cause. « Virgil Hunter m'a demandé de beaucoup accentuer la préparation physique, les courses de fond autant que les successions de sprints. Il veut que j'aie de bonnes jambes face à Conway, un gars solide et qui sait boxer, a confié Souleymane Cissokho au quotidien L’Equipe. Il est grand. Il est technique autant que tactique, et je sens dans son attitude qu'il a une grande confiance en lui. » Un combat que le Français présente comme « le match des prospects » alors qu’il a récemment rejoint l’écurie montée par Anthony Joshua, lui-même lié de très près avec l’influent promoteur Eddie Hearn. Autrement dit, Souleymane Cissokho pourrait jouer une partie de sa carrière face à Kieron Conway et il en est conscient.