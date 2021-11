Poids lourds : Prochain combat le 15 janvier pour Tony Yoka

On se retrouve le 15 janvier 2022 à Paris Bercy pour mon prochain combat.

Premier combat à Bercy pour Yoka

Les morceaux du puzzle se mettent petit-à-petit en place. Depuis sa victoire face à Petar Milas le 10 septembre dernier à Roland-Garros, Tony Yoka se fait discret concernant sa prochaine apparition sur le ring. Toutefois, les détails concernant sa prochaine étape sur le chemin d’une chance mondiale se précisent jour après jour. Récemment, Martin Bakole a assuré avoir été contacté en vue d’un combat contre l’ancien champion olympique des super-lourds. Actuellement classé au 14eme rang mondial par la WBC et à la 15eme place du côté de la WBA et de l’IBF, le Congolais aux dix-sept victoires, dont treize avant la limite pour une défaite depuis le début de sa carrière professionnelle en 2014, a assuré avoir accepté l’offre avec l’ambition de mettre KO Tony Yoka. Toutefois, du côté de l’entourage du boxeur français, aucune confirmation n’a encore été faite.Mais ça a fini par bouger du côté de Tony Yoka. Via son compte officiel Twitter, le boxeur de 29 ans a mis fin à une partie du suspense et annoncé la date de son prochain combat… mais surtout le lieu qui sera inédit le concernant. « On se retrouve le 15 janvier 2022 à Paris Bercy pour mon prochain combat », annonce ainsi Tony Yoka. Confirmant qu’il ne remontera pas sur le ring cette année, le Parisien révèle également qu’il combattra pour la première fois dans le cadre de l’Accor Arena, lui qui a déjà connu le Palais des Sports, le Zénith et Roland-Garros à Paris, la H Arena de Nantes mais également La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, la Paris-La Défense Arena de Nanterre et l’Azur Arena d’Antibes lors de ses onze premiers combats professionnels. « J’annoncerai mon adversaire dans les prochains jours », a conclu Tony Yoka qui conserve une part de mystère autour de cet événement.