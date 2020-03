Poids lourds : Le troisième combat Wilder - Fury aura bien lieu

La rumeur enflait depuis la fin du second combat, elle vient de se confirmer. La troisième et dernière bataille entre Deontay Wilder (42 victoires- 1 match nul et 1 défaite) et Tyson Fury (30 victoires - 1 match nul) aura bien lieu. La date ? Le 18 juillet. Le lieu ? Le MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, comme lors du second combat. Alors que le premier combat avait donné lieu à un match nul entre les deux boxeurs, le second avait vu l'Anglais l'emporter par K-O à la septième reprise, lui permettant ainsi de s'emparer de la ceinture WBC des poids lourds.

Bob Arum était confiant pour cette revanche

C'est le célèbre promoteur Bob Arum qui a annoncé la nouvelle à la chaîne ESPN. Le promoteur de Tyson Fury a expliqué son choix d'un match en plein cœur de l'été : « C'est après les play-offs de basket, au milieu de la saison de baseball et il n'y a plus de foot. C'est le moment idéal, a-t-il déclaré. Je me doutais que Wilder utiliserait son option, parce que j'ai assez d'expériences avec les rematchs pour savoir que tout pourra se passer. » a affirmé Arum. Le rendez-vous est donc pris entre les deux combattants, et ce dernier match risque d'encore nous offrir un beau spectacle sur, mais aussi en dehors du ring.