Poids lourds : Deux combats entre Joshua et Fury !

Le rêve de nombreux fans de boxe va enfin se réaliser ! Anthony Joshua (30 ans), champion du monde WBA, IBF et WBO des poids lourds, et Tyson Fury (31 ans), champion du monde WBC des poids lourds, vont enfin s’affronter ! Un accord a été trouvé pour que les deux boxeurs anglais combattent à deux reprises, a fait savoir le promoteur Eddie Hearn ce mercredi. « Ils sont d’accord sur le plan financier. C’est en bonne voie. Les deux sont d’accord pour deux combats. Mais il y a encore des choses à régler, comme les lieux et les dates », a déclaré Hearn sur Sky Sports.

Encore un peu de patience…

Anthony Joshua, qui a remporté 23 des 24 combats de sa carrière (il avait perdu contre l’Américain Andy Ruiz il y a un an, perdant ainsi ses ceintures, avant de les récupérer en décembre en battant Ruiz), doit affronter le Bulgare Kubrat Pulev dès que la pandémie de coronavirus le permettra. Leur combat était prévu pour ce mois de juin dans le stade de Tottenham, et pourrait avoir lieu d’ici la fin de l’année. Quant à Tyson Fury, qui a remporté 30 combats dans sa carrière et fait un match nul, il doit encore affronter l’Américain Deontay Wilder, à qui il avait ravi la ceinture WBC en février dernier à Las Vegas. Il va donc falloir s’armer d’un peu de patience pour voir les deux monstres anglais en découdre…