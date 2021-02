Poids légers (F) : Kaiser va affronter Yoka-Mossely

Concentrée, déterminée...

La prépa est de plus en plus intense. La date se rapproche ⏳ #5mars #GetReady pic.twitter.com/X0QRSZtR5D

— Estelle Yoka Mossely (@EstelleMossely) February 18, 2021

Kaiser va défier Yoka-Mossely

La famille Yoka a rendez-vous sur le ring. En amont du combat qui va opposer Tony Yoka au Belge Joël Tambwe Djeko avec comme enjeu la ceinture de champion de l’Union Européenne des poids lourds, Estelle Yoka-Mossely foulera également l’aire de combat installée dans la H Arena de Nantes le 5 mars prochain. Invaincue en huit combats professionnels, la championne olympique des poids légers à Rio en 2016 aura pour tache de défendre la ceinture IBO de championne du monde remportée en juin 2019 face à la Britannique Lucy Wildheart et défendue avec succès face à l’Argentine Ana Romina Guichapani quatre mois plus tard. Pour la deuxième défense de son titre mondial, Estelle Yoka-Mossely affrontera une adversaire qui n’a connu qu’une seule fois la défaite.Après avoir pris le meilleur sur Aleksandra Vujovic, Karina Kopinska, Sylwia Maksym, Olena Medvedenko avant ses duels face à Lucy Wildheart et Ana Romina Guichapani et, plus récemment, d’Aurélie Fraument et Emma Gongora, Estelle Yoka-Mossely sera opposée à l’Allemande Verena Kaiser. Surnommée « L’Impératrice », la native de Karlsruhe, ancienne détentrice des titres mondiaux WIBF et GBU des welters, reste sur quatre victoires consécutives entre juillet 2018 et septembre 2020. Une série qui fait suite à sa seule défaite, aux points, à l’occasion d’un combat pour la ceinture IBO des super-welters face à la Suédoise Mikaela Lauren en avril 2018. Au total, Verena Kaiser a remporté quatorze succès, dont six avant la limite, sur ses quinze combats. Alors que Tony Yoka va essayer de remporter la première ceinture de champion de sa carrière professionnelle, son épouse aura ainsi fort à faire pour défendre celle qu’elle détient depuis maintenant 20 mois.