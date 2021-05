Poids coqs : Oubaali perd sa ceinture

😱🇫🇷 C'est terrible... Donaire envoie Oubaali au tapis ! Défaite cruelle avant la limite pour le Français, qui échoue dans l'un des plus grands défis de sa carrière.



📲 #RMCBoxe pic.twitter.com/9vKfk4WC6a

— RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) May 30, 2021

Première défaite en 18 combats pour Oubaali

Champion du monde WBC des poids coqs depuis janvier 2019, Nordine Oubaali a perdu sa ceinture ce samedi du côté de Carson, en Californie. Le boxeur français de 34 ans a été mis KO par Nonito Donaire (38 ans) au quatrième round. Le Philippin était un adversaire de choix avec ses différents titres (anciens ou actuels) de champion du monde des poids coqs WBC, WBO et WBA, des poids super-coqs WBO et IBF et des poids plumes WBA, et sa supériorité s’est vue sur le ring.« Les premiers rounds se passaient tellement bien que je me suis dit que je pouvais en faire encore plus, et le fait d'être trop généreux contre des boxeurs d'expérience... on n'a pas le droit à l'erreur et j'ai payé cher cette erreur. (…)Mais en France, il nous faut plus de soutien, il ne faut qu'il nous arrive des galères comme pour ce combat, je me suis beaucoup fatigué à faire des allers-retours par rapport au visa », a réagi Oubaali au micro de RMC Sport après son combat. Après avoir remporté sa ceinture en janvier 2019 contre Rau’shee Warren et l’avoir défendue avec succès en juillet 2019 face à Arthur Villanueva et en novembre 2019 contre Takuma Inoue, le Français n’avait plus boxé depuis, et s’est donc incliné pour la première fois de sa carrière professionnelle ce samedi, après 17 victoires.