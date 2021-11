Moyens : Golovkin de retour sur les rings le 29 décembre

Golovkin : "Ca va être une soirée spéciale"

"GGG" est de retour.Le champion du monde IBF des poids moyens n'a plus combattu depuis sa victoire par arrêt de l'arbitre contre le Polonais Kamil Szeremeta le 18 décembre 2020. Il avait alors établi le nouveau record de défense victorieuse de son titre dans la catégorie, avec un 21eme succès. Il pourrait en signer un 22eme, le 29 décembre prochain lors d'La confrontation entre le détenteur de la ceinture de champion du monde IBF et le boxeur en possession, lui, de celle de "super" champion WBA se déroulera à Saitama (Japon), au nord de Tokyo, sur les terres de Murata. Le médaillé d'or des Jeux Olympiques de Londres en 2012 fera lui aussi à cette occasion son grand retour sur les rings.Le Japonais est même absent depuis plus longtemps que son futur adversaire, dans la mesure où il n'a plus boxé depuis décembre 2019.par arrêt de l'arbitre à la cinquième reprise. Murata était alors déjà champion du monde WBA de la catégorie. Il est en revanche devenu "super" champion uniquement après que le Mexicain Saul "Canelo" Alvarez, entré dans l'histoire le week-end dernier aux dépens de l'Américain Caleb Plant (arrêt de l'arbitre à la onzième reprise) en devenant le sixième boxeur de l'histoire à unifier les titres WBA, WBC, WBO et IBF, a délaissé la ceinture en question pour monter chez les super-moyens. Golovkin est pressé d'être au 29 décembre. « Je suis très impatient à l’idée de présenter mon grand spectacle au Japon, un pays où la boxe est très populaire. Ryota Murata est un grand champion, ça va être une soirée spéciale. » Surtout si "GGG" poursuit son impressionnante série.