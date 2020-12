Moyens : Golovkin conserve sa ceinture IBF

Il n'a pas eu à forcer son talent. Dans la nuit de vendredi à samedi, du côté de Las Vegas, le Kazakh Gennady Golovkin, aujourd'hui âgé de 38 ans, a assez aisément conservé sa ceinture IBF des poids moyens. Face à lui, Kamil Szeremeta. Le Polonais n'a rien pu faire face à un adversaire, qui a effectué une véritable démonstration et qui l'a ainsi également largement dominé, encaissant de très nombreux coups. Ce combat a finalement été arrêté par l'arbitre, à l'issue du septième round, alors que Szeremeta, allé à terre dès le premier round suite à un crochet du gauche puis lors du deuxième round et lors du quatrième round, était donc littéralement impuissant. Le Polonais n'avait clairement pas les moyens physiques de poursuivre ce combat. Il s'agit donc d'un nouveau succès pour le boxeur. Un succès beaucoup plus convaincant que le précédent.

Un prochain combat à venir contre Alvarez ?

En effet, il y a de cela 14 mois, « GGG » avait alors véritablement lutté pour avoir le dernier mot face à l'Ukrainien Sergiy Derevyanchenko. Ce qu'il avait donc réussi à faire, mais ce ne fut donc pas de tout repos. Désormais, le Kazakh en est ainsi à 21 défenses victorieuses dans sa catégorie. Il s'agit d'ailleurs là d'un nouveau record et Golovkin devance ainsi désormais l'Américain Bernard Hopkins. Le Kazakh compte désormais 41 victoires dont 36 intervenues avant la limite, pour également un nul ainsi qu'une défaite. Son prochain adversaire pourrait être Saul « Canelo » Alvarez. Pour rappel, le Mexicain est celui qui l'avait alors contraint au match nul, en 2017. Un an plus tard, Alvarez lui avait ensuite infligé la seule défaite de sa carrière. Toujours est-il que le Mexicain, de son côté, lorgne le titre de champion WBA des super moyens ainsi que la ceinture WBC de la même catégorie. Un combat qui se déroulera ce samedi soir, contre le Britannique Callum Smith.