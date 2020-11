Lourds : Yoka ne reboxera pas avant 2021

Yoka : « Je ne pourrai pas boxer en décembre »



Merci a tous pour vos messages et vos encouragements hier. Ca a été un combat dur face a un adversaire compliqué mais on en sort grandi. Malheureusement je ne pourrai pas boxé en décembre car j’ai une Fracture a la main. Donc on va prendre le temps de soigner tt ca 🙏🏽🇫🇷❤️ pic.twitter.com/cZGkBBd5f4

— Tony YOKA (@TonyYoka) November 28, 2020

Réveil difficile pour Tony Yoka, ce samedi, au lendemain de sa neuvième victoire, devant Christian Hammer à Nantes à huis clos. A l'origine, le boxeur français de 28 ans toujours invaincu chez les professionnels devait immédiatement débuter la préparation de son prochain combat, prévu le 20 décembre prochain face au Croate Peter Milas, avec en jeu la ceinture européenne des lourds. Un combat qui n'aura finalement pas lieu en 2020. Sur son compte Twitter,consécutive à son succès de la veille face au solide Roumain et se voyait dans l'obligation de reporter le duel qui devait l'opposer à Milas le mois prochain, et ce moins de trois semaines après cette victoire aux points contre Hammer à l'unanimité des juges.« Merci à tous pour vos messages et vos encouragements hier. Cela a été un combat dur face à un adversaire compliqué mais on en sort grandi. Malheureusement je ne pourrai pas boxer en décembre car j'ai une fracture à la main. Donc on va prendre le temps de soigner tout cela », a posté « L’Artiste », qui n'avait rien laissé paraître vendredi soir, pas plus qu'il n'avait apparemment souhaité annoncé à chaud ce contretemps dans le programme de sa Conquête. Il faudra donc patienter jusqu'à 2021 pour revoir sur le ring le champion olympique de Rio, vendredi contre « Le Marteau ». Malheureusement, Yoka a appris à ses dépens que frapper dans un marteau, ça faisait mal.