Lourds : Le prochain combat de Yoka aura lieu à New York

Il est temps d’écrire une nouvelle page de ma carrière, celle ci se fera désormais sur deux continents. Mon prochain combat est prévu pour le 14 mars au Madison Square Garden de New York. Comme promis Deux voyages seront a gagner tres prochainement restez connecter. 🙏🏽🇫🇷 pic.twitter.com/rWpJAtjToW

— Tony YOKA (@TonyYoka) February 21, 2020

Première pour Yoka

Tony Yoka dans la Grosse Pomme.Vendredi, sur Twitter, le champion olympique des lourds de Rio en 2016, toujours invaincu depuis son passage chez les professionnels (7 matchs, 7 victoires), a uniquement fait savoir que le huitième opus de sa Conquête aurait lieu à New York, au Madison Square Garden. « Il est temps d’écrire une nouvelle page de ma carrière. Celle-ci se fera désormais sur deux continents. Mon prochain combat est prévu pour le 14 mars au Madison Square Garden de New York. »Toutefois, l'Artiste n'aura pas le privilège de boxer dans la grande salle de la mythique enceinte new yorkaise. Son combat a en effet été programmé sur le ring du Theater, la petite salle du MSG. A noter que Yoka n'aura pas non plus l'honneur de boxer dans le cadre de l'affiche de la réunion, puisque le combat vedette opposera l'Américain Shakur Stevenson au Colombien Miguel Marriaga chez les plumes.Au Madison Square Garden, le Français enfilera les gants pour la première fois depuis le 28 septembre dernier. Date de sa septième et dernière victoire en date, face à l'Allemand Michael Wallisch à Nantes (par arrêt de l'arbitre au 3eme round).