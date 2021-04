Lourds : Le combat Joshua-Fury programmé pendant les JO ?

Le combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury commence à prendre forme. Ce championnat du monde d'unification des lourds aurait trouvé sa date, d'après le promoteur Eddie Hearn. Celle-ci pourrait être le 24 juillet ou l'un des deux week-ends suivants, pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août. Une éventualité qui constituerait un véritable dilemme pour l'Anglais Robert McCracken. En effet, ce dernier est à la fois l'entraîneur d'Anthony Joshua mais également celui de l'équipe olympique de boxe britannique. Ce qui signifie alors que durant cette période, McCracken se trouvera évidemment à Tokyo au Japon. Cet affrontement devrait ainsi également se dérouler du côté de l'Arabie saoudite. C'était déjà au sein de ce même pays, lors du mois de décembre 2019, qu'Anthony Joshua était alors parvenu à prendre sa revanche sur l'Américain Andy Ruiz.

Hearn : « Ce sera un plus grand événement que les Jeux »

Toujours est-il que malgré toutes ces informations, rien n'est encore officiel. Toutefois, toujours selon les informations du promoteur anglais Eddie Hearn, tout cela, à savoir la date et le lieu du combat, est amené à être officialisé d'ici les tous prochains jours. Dans des propos rapportés par le quotidien sportif français L'Equipe, Eddie Hearn a ainsi notamment déclaré : « Un championnat du monde indiscuté des lourds, ce sera un plus grand événement que les Jeux. Nous n'avons pas le choix sur la date. Quelle qu'elle soit, nous serions en concurrence avec un événement. Et, du fait du décalage horaire, ce sera la nuit à Tokyo. Quelqu'un paye beaucoup d'argent, alors nous devons faire comme il dit. » En attendant, certains détails devraient encore être réglés, en ce qui concerne le contrat des deux boxeurs. Pour rappel, Joshua détient actuellement les ceintures WBA, WBO et IBF alors que Tyson Fury est en possession de celle de la WBC.