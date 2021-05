Lourds : Le choc Fury - Joshua déjà menacé ?

Fury a jusqu'au 15 septembre

Dimanche dernier, le champion du monde WBC des lourds avait annoncé qu'il affronterait bien son compatriote et détenteur des trois autres ceintures mondiales de la catégorie (IBF, WBA et WBO) le 14 août prochain en Arabie Saoudite dans le cadre d'un combat d'unification des titres.Avant de battre Deontay Wilder au MGM de Las Vegas en février 2020 (par arrêt de l'arbitre à la 7eme reprise) et d'ainsi récupérer sa ceinture WBC quatorze mois après le match nul entre les deux hommes,Le clan Wilder avait d'ailleurs replacé le « Gipsy King » face à ses engagements en le sollicitant à plusieurs reprises à propos précisément de ce troisième combat qu'attendait le « Bronze Bomber » en vertu du deal convenu.Lundi, le juge saisi par l'Américain pour faire entendre ses droits a ainsi donné raison à son client etaprès le nul de décembre 2018 et ce succès éclatant du Britannique il y a un an et demi. Le juge en question a même fixé une date au champion du monde WBC, quiDifficile d'imaginer dans ces conditions que le choc entre Fury et Joshua puisse être maintenu au 14 août, comme c'était prévu et comme le « Gipsy King » l'avait officialisé ce week-end. En oubliant qu'il devait d'abord aller au bout de la trilogie contre Wilder.