Lourds : Joshua - Pulev en juin à Londres

Inauguré en 2019, le Tottenham Hotspur Stadium accueillera son tout premier gala de boxe le 20 juin prochain ! Anthony Joshua, champion du monde WBA, IBF et WBO des poids lourds, a en effet annoncé ce lundi qu’il combattrait le Bulgare Kubrat Pulev le 20 juin prochain dans l’antre où évoluent Hugo Lloris, Harry Kane et Tanguy Ndombele habituellement. « Je suis content d’avoir l’opportunité de montrer au monde combien je suis vraiment fort », a réagi Pulev (38 ans), qui tentera lors de ce combat de ravir les trois ceintures à Joshua (30 ans) et de remporter une 29eme victoire en 30 combats (seul Wladimir Klitschko l’a battu, en 2014). Les deux hommes auraient déjà dû s’affronter en octobre 2017 au Principality Stadium de Cardiff, mais Pulev avait renoncé en raison d’une blessure à l‘épaule. En cas de victoire, Joshua pourrait ensuite défier son compatriote Tyson Fury, champion du monde WBC des lourds, pour unifier des quatre ceintures.