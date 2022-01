Lourds : Joshua devrait laisser Fury affronter Usyk

"A cette heure, cette revanche est sur la table et je suis concentré et sérieux là-dessus. Mais s’il y avait une offre sérieuse, je devrais m’asseoir avec mon équipe pour en parler." En décembre dernier, lorsqu'Anthony Joshua (32 ans), interrogé sur RMC Sport, avait laissé entendre pour la première fois qu'il pourrait finalement renoncer à sa revanche face à Oleksandr Usyk contre une grosse somme d'argent, peu nombreuses étaient les personnes qui avaient accordé un réel crédit aux propos du Britannique. Pourtant, un mois s'est écoulé depuis cette amorce d'"AJ" et l'intéressé semble bel et bien décidé à ne pas retrouver l'Ukrainien pour tenter de se venger de sa défaite du 26 septembre dernier chez lui, à Tottenham, où le nouveau champion du monde était venu le déposséder de ses trois ceintures mondiales WBA, WBO et IBF. A en croire The Telegraph ce lundi, l'ancien détenteur des trois titres de la catégorie (sur quatre) se serait laissé séduire par la somme de 15 millions de livres sterling (l'équivalent de 17,9 millions d'euros) qui lui a été promise dans le cas où il accepterait de laisser Tyson Fury affronter Usyk à sa place.

Joshua opposé au vainqueur de Fury-Usyk ?

La BBC croit ainsi savoir qu'en dépit de sa volonté annoncée de prendre sa revanche contre l'Ukrainien, qui l'avait nettement battu aux points (117-112, 116-112, 115-113) sur le ring du nouveau Tottenham Hotspur Stadium devant plus de 64 000 spectateurs en septembre dernier - Joshua avait d'ailleurs activé sa clause de revanche - le natif de Watford aurait accepté de se retirer et de faire place au "Gipsy King", qui combattrait donc Usyk pour la réunification des quatre ceintures mondiales (Fury détient le titre WBC). Néanmoins, "AJ", après avoir disputé un combat de préparation pour combler ce vide laissé à son calendrier, pourrait défier prochainement le vainqueur du choc entre Usyk et Fury. Si son protégé aurait consenti à ne pas saisir de nouveau sa chance face à l'Ukrainien, il n'aurait pas pour autant perdu de vue de redevenir champion du monde, à en croire le célèbre promoteur du Britannique Eddie Hearn. "L'objectif reste le même pour Anthony : reconquérir la couronne des poids lourds", a rappelé Hearn lundi, tandis que Joshua nie tout pour le moment. "Je n'ai pas signé de contrat, je n'ai pas vu de contrat. Donc, en l'état actuel des choses, arrêtez d'écouter les conneries jusqu'à ce qu'elles viennent de moi." Cela ne devrait pas tarder.